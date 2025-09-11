Petróleo sobe perto de 5$ por barril
O Crude (OIL.WTI) quebrou acima da marca dos $115 durante a sessão de hoje. Os compradores voltaram a recuperar o controlo do preço nesta...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O Crude (OIL.WTI) quebrou acima da marca dos $115 durante a sessão de hoje. Os compradores voltaram a recuperar o controlo do preço nesta...
O Fundo da Grayscale é um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo: O fundo tem acumulado Bitcoins desde 2013 e foi a primeira instituição...
O Fundo da Grayscale é um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo: O fundo tem acumulado Bitcoins desde 2013 e foi a primeira instituição...
As criptomoedas continuam a recuperar, apesar desta sessão esteja a ser marcada pelo recuo da maior parte das criptomoedas. À...
As criptomoedas continuam a recuperar, apesar desta sessão estar a ser marcada pelo recuo da maior parte das criptomoedas. À...
Assista agora ao vídeo de oportunidade em US100.
Índices europeus devolvem os ganhos iniciais DE30 volta a testar a zona de suporte nos 14.450 pts Volkswagen deverá...
Índices europeus devolvem os ganhos iniciais DE30 volta a testar a zona de suporte nos 14.450 pts Volkswagen deverá...
As ações asiáticas continuam a valorizar durante a sessão de hoje, na sequência dos bons resultados dos índices...
As ações asiáticas continuam a valorizar durante a sessão de hoje, na sequência dos bons resultados dos índices...
Índices europeus seguem em terreno positivo Dados sobre os inventários de petróleo do Departamento de Energia dos...
Índices europeus seguem em terreno positivo Dados sobre os inventários de petróleo do Departamento de Energia dos...
Os índices americanos terminaram as negociações de ontem em alta, à medida que os investidores parecem estar a digerir bem...
Os índices americanos terminaram as negociações de ontem em alta, à medida que os investidores parecem estar a digerir bem...
A Matterport (MTTR.US) é uma empresa tecnológica inserida na realidade virtual. No ano passado, a empresa tornou-se um dos mais beneficiados...
A Matterport (MTTR.US) é uma empresa tecnológica inserida na realidade virtual. No ano passado, a empresa tornou-se um dos mais beneficiados...
A sessão de hoje ficou marcada pelo bom desempenho das ações do BCP.PT que lideraram os ganhos no PSI, terminando a sessão...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador