Ações do BCP terminam a sessão a valorizar +6,8%
A sessão de hoje ficou marcada pelo bom desempenho das ações do BCP.PT que lideraram os ganhos no PSI, terminando a sessão...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A sessão de hoje ficou marcada pelo bom desempenho das ações do BCP.PT que lideraram os ganhos no PSI, terminando a sessão...
O par AUDUSD atingiu novos máximos deste ano e atingiu também máximos de 4 de Novembro do ano passado. Alguns economistas esperam...
O preço da Bitcoin subiu acentuadamente esta terça-feira, colocando o preço da BTC em máximos do início deste mês....
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USD/JPY. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes...
Petróleo: Existe a possibilidade de a União Europeia deixar de importar petróleo russo esta semana. A Hungria opõe-se...
Recentemente, os criadores da Ethereum apresentaram resultados optimistas, através do sistema "proof-of-stake" O preço...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
índices europeus seguem em terreno positivo DE30 volta a testar o limite superior do range Ações da Nemetschek...
USDJPY tem vindo a ser negociado em alta desde o início de 2022. Apesar da recente recuperação provocada pelas tensões geopolíticas,...
