Presidente da China apela a esforços conjuntos para assegurar a paz
Os principais índices em Wall Street começaram a sessão de hoje em baixa, mas o sentimento no mercado acabou por melhorar depois dos...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os principais índices em Wall Street começaram a sessão de hoje em baixa, mas o sentimento no mercado acabou por melhorar depois dos...
ABERTURA DO MERCADO - ⏰10h30
Índices europeus seguem em baixa DE30 mantém-se lateralizado DE30 Vonovia opta por pagar menos dividendos aos investidores...
Ao contrário da Reserva Federal ou do Banco de Inglaterra, o Banco do Japão (BoJ) não decidiu aumentar as taxas de juro durante a...
Índices europeus seguem flat O presidente norte-americano, Joe Biden, vai conversar ao telefone com o homólogo chinês,...
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem perto dos máximos diários. O S&P 500 e Dow Jones...
A sessão de hoje está a ser marcada pelo enfraquecimento do USD face às principais moedas, apesar de não existir nenhum motivo...
A Morgan Stanley emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USDJPY. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes...
