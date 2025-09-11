Raytheon shares maintain upward streak
A Raytheon (RTX.US) é um fabricante americano de sistemas e tecnologias avançadas de armamento inserido na indústria militar, aeroespacial...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Fed tornou-se mais hawkish Esperam-se pelo menos mais 6 aumentos de taxas este ano O QT pode começar em Maio Impacto...
O Banco de Inglaterra anunciou hoje um novo aumento sobre as taxas de juro de 25 pontos base, tendo a taxa de referência aumentado para 0,75%, tal...
Abertura do Mercado Americano - ⏰10h30
Índices europeus seguem estáveis DE30 testa a zona de suporte nos 14.400 pts Thyssenkrupp não deverá...
A bolsa portuguesa está a ser negociada em alta durante a sessão de hoje, valorizando mais de 1%, depois da sessão de ontem ter sido...
A decisão do Banco de Inglaterra (BoE) será acompanhada de perto pelos investidores. Espera-se que o BoE anuncie a terceira subida consecutiva...
Espera-se que o Banco de Inglaterra (BoE) anuncie novamente aumentos sobre as taxas de juro Por outro lado, não se esperam grandes...
Apesar da postura Hawkish da Fed, os índices americanos conseguiram terminar a sessão de ontem em alta. O S&P 500 subiu 2,24%, o Dow...
