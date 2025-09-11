Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 17/03/2022
Apesar da postura Hawkish da Fed, os índices americanos conseguiram terminar a sessão de ontem em alta. O S&P 500 subiu 2,24%, o Dow...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Declarações iniciais: O crescimento dos salários continua a aumentar a um ritmo elevado A inflação...
O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) decidiu subir as taxas de juro em 25 pontos base durante uma reunião hoje, tal como os...
A Fed anunciou hoje a primeira subida das taxas de juros pela primeira vez em mais de 3 anos. A Fed aumentou 25 pontos base, em linha com as expectativas...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA divulgou hoje o relatório sobre as variações dos inventários de petróleo....
O dólar americano e o ouro estão a ser negociados em baixa antes do anúncio da decisão da reunião da FOMC sobre as alterações...
Nesta análise pelo analista Henrique Tomé, os temas em destaque: - Preços das matérias-primas agravam ainda mais as...
Os índices bolsistas europeus e norte-americanos dispararam no início da tarde, na sequência da publicação do relatório...
Os índices dos EUA negoceiam mais de 1% em alta O Nasdaq-100 (US100) aproxima-se do limite superior do canal descendente Aumento...
Os dados das vendas a retalho dos EUA para Fevereiro foram divulgados hoje às 12:30 GMT. O mercado esperava um aumento mas de uma magnitude muito...
O Kremlin anunciou hoje que estão a considerar opções para o reconhecimento da Ucrânia como um Estado neutro, com o seu próprio...
