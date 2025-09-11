Índices europeus recuperam após as declaraç Lagarde
Os índices europeus reagiram em baixa, na sequência de outro conjunto de vários comentários de Lagarde. Durante a sessão...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices europeus reagiram em baixa, na sequência de outro conjunto de vários comentários de Lagarde. Durante a sessão...
Vladimir Putin anunciou que Kyiv não está pronto para fazer concessões pacíficas face à guerra na Ucrânia. Além...
O ouro continua a desvalorizar e durante a sessão de hoje chegou a quebrar abaixo da marca dos $1,932, na sequência da divulgação...
O índice de preços ao produtor (IPP) nos EUA registou um aumento de 0,8% em Fevereiro, mas ficou ligeiramente abaixo das previsões...
Petróleo: O preço do petróleo voltou ao nível em que se encontrava antes do início da invasão russa na...
Índices europeus seguem em baixa Apesar das quedas inicias, o índice alemão DE30 consegue recuperar 200 pts Allianz...
Índice CHNComp registar perdas na ordem dos 25% YTD (year-to-date) O índice está a ser negociado quase 30% abaixo...
O petróleo continua a recuar ao longo desta sessão. O Brent aproxima-se dos 100 dólares por barril, enquanto que o WTI está...
