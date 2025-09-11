Oportunidade de negociação - NZD/USD
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus voltam a recuar DE30 tenta ultrapassar a marca dos 14.000 pts Ações da Volkswagen sobem...
Os índices europeus estão a ser negociados em alta durante a sessão de hoje, na sequência das notícias mais recentes...
As negociações com o Irão foram suspensas após ambas as partes não terem chegado a um acordo. Embora esta impasse possa ...
Índices europeus seguem em alta Destaque para a reunião entre EUA e China em Roma sobre a situação na Ucrânia Semana...
Os índices asiáticos estiveram a ser negociados de forma mista esta madrugada. O Nikkei registou ganhos na ordem dos 0,6%, S&P/ASX...
O par USDJPY subiu perto de 1% durante a sessão de hoje e atingiu máximos de Janeiro de 2017. Apesar do aumento da inflação...
Os Estados Unidos anunciaram a proibição de importações de álcool e marisco russos e impõem novas sanções...
O Bank Of American (BOFA) emitiu uma recomendação para se negociar o par cambial EURJPY. O Banco recomenda entradas curtas no...
A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua a ser o tema principal para os mercados. Como nenhum dos lados quer suavizar as suas linhas...
