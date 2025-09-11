última hora: USD recupera após a divulgaçslightly after Michigan Consumer Sentiment data
The University of Michigan consumer sentiment for the US fell to 59.70 in March, from 62.80 in February and well below in line with market forecasts...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O índice de confiança do consumidor realizado pela Universidade de Michigan nos EUA caiu para 59,70 durante o mês de Março,...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO 11/03/2022 ⌚ 10h30
Os índices europeus voltaram a registar perdas, apesar da sessão de ontem ter sido francamente positiva. O PSI-20 fechou o dia com perdas...
