Um olhar para o dólar americano (USD) frente ao zlote polonês (PLN)
Fatos: MACD está prestes a realizar um cruzamento de alta, com o RSI exibindo uma divergência de alta (mínimas mais altas...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados acionários europeus estão inclinados para o lado positivo hoje, com a maioria dos principais índices em alta, liderados...
05:00 BRT - Dados de Inflação da Espanha para Fevereiro IPC MoM Final (Fev): 0,4% atual vs. 0,4% previsto vs. 0,4% anterior IPC YoY...
04:45 BRT - Dados de Inflação da França para Fevereiro IPC MoM NSA (Fev): 0% atual vs 0% previsto vs 0,2% anterior IPC...
O índice da China, representado pelo CH50cash, disparou para seu nível mais alto deste ano, subindo até 2,6% nesta sexta-feira, marcando...
04:00 (horário de Brasília) - Dados Econômicos do Reino Unido para Fevereiro Estimativa do PIB MoM: -0,1% atual vs. 0,1% previsão...
04:00 (horário de Brasília) - Dados de Inflação da Alemanha para Fevereiro CPI Final MoM: 0,4% atual vs. 0,4% previsão...
O calendário econômico de hoje traz dados do PIB do Reino Unido, índices de inflação da Alemanha e a pesquisa de sentimento...
Ações asiáticas avançam com forte alta das ações chinesas, atingindo o maior nível em mais de dois...
Os índices dos EUA ampliaram suas perdas, com o S&P 500 recuando 1,4%, o Nasdaq 100 caindo 2% e o Dow Jones perdendo 1,3%. O S&P 500 agora...
Os preços do ouro atingiram novos recordes históricos, chegando a US$ 2.970,18 por onça, à medida que os investidores buscam...
O mercado acionário dos EUA retorna à liquidação, mesmo após sinais de recuperação no início...
EIA Variação nos Estoques de Gás Natural (BCF): Atual: -62B Previsão: -50B Anterior: -80B
Os mercados acionários dos EUA abriram em território negativo nesta quinta-feira, com o sentimento do mercado permanecendo tenso devido às...
Na bolsa Euronext de Amsterdã, as ações da InPost (INPST.NL) caem quase 6% hoje, após a divulgação do relatório...
Futuros do café (COFFEE) caem mais de 2% hoje, pressionados por preocupações com um possível excedente de oferta. Segundo os...
As ações da Tesla Inc. experimentaram extrema volatilidade neste trimestre, caindo mais de 34% no acumulado do ano em meio a desafios crescentes...
9h30 (Horário de Brasília) - Dados de inflação dos EUA (fevereiro): PPI Núcleo (YoY): 3,4% (previsão: 3,6%;...
