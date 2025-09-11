PSI-20 volta a registar perdas
Os índices europeus voltaram a registar perdas, apesar da sessão de ontem ter sido francamente positiva. O PSI-20 fechou o dia com perdas...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A taxa de inflação anual nos EUA subiu para 7,9% em Fevereiro, e voltou a atingir novos máximos, desta vez máximos dos últimos...
A Rússia decidiu suspender as exportações de fertilizantes. Esta decisão deverá agravar ainda mais a subida dos preços...
Os dados sobre do IPC sobre a inflação do mês de Fevereiro nos EUA voltou a mostrar um aumento dos níveis de inflação...
A Amazon anunciou um stock-split das suas ações de 20-1 O preço das ações subiram 6% após...
O BCE deixou as taxas de juro de referência inalteradas nos 0,00 %, tal como os mercados antecipavam. O BCE reviu o programa de compra...
Índices europeus não conseguem manter os ganhos da última sessão e voltam a recuar DE30 recua depois de ter testado...
O encontro entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia e da Rússia em Antalya, Turquia, terminou mas não foram feitos...
