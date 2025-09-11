Gráfico do dia - Ouro (10.03.2022)
Durante a sessão de ontem o ouro acabou por corrigir fortemente em baixa, depois de ter testado a marca dos 2.000 dólares por onça...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem flat Decisão sobre as taxas de juro por parte do BCE às 12:45 Destaque para os...
Os índices dos Estados Unidos recuperaram durante a sessão de ontem. O S&P 500 ganhou 2,57%, o Dow Jones subiu 2,00% e o Nasdaq...
OURO Nos últimos dias a volatilidade no ouro tem aumentado substancialmente . Analisando o gráfico diário (D1), conseguimos...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA acabou por não conseguir desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero após...
O conselheiro do Presidente Zelensky indicou que a Ucrânia está pronta para avançar com uma solução diplomática....
O mercado das criptomoedas reagiu em alta depois de ter sido divulgada a nova ordem executiva da Casa Branca com o intuito de regular o mercado dos cripto...
Se no ano passado disséssemos que os preços do petróleo poderiam atingir a marca dos 100 dólares por barril, provavelmente...
