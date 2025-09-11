📅 Webinars em direto esta semana
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O ouro está novamente a testar a marca dos $2.000. A primeira tentativa de quebra acima foi feita durante a sessão asiática. Além...
índices europeus seguem em baixa DE30 testa os níveis de Fibonacci nos 78.6% perto dos 12,400 pts Puma fecha as...
Os índices europeus voltam a registar fortes quedas durante a sessão de hoje depois das tensões terem escalado novamente durante a...
Os preços do petróleo voltaram a disparar esta semana e chegaram a valorizar quase 10%. O Brent atingiu a marca dos $130 por barril,...
Índices europeus seguem em baixa Petróleo volta a disparar depois das notícias que os países Ocidentais ponderam...
Os preços do petróleo voltaram a subir esta semana com o Brent a atingir o nível mais alto desde 2008 e chegou a ultrapassara ...
Esta sexta-feira, o Bureau of Labor Statistics dos EUA divulgou os dados sobre o mercado laboral nos EUA do mês passado. A economia americana acrescentou...
A invasão russa na Ucrânia continua a ser o principal driver para os mercados. Embora os preços dos ativos de risco já não...
A Rússia não é apenas um produtor e exportador de petróleo e gás natural. O país tem também um peso significativo...
