Calendário económico: Investidores concentram-se
índices europeus seguem em baixa Ataque à central nuclear na Ucrânia domina as manchetes desta manhã Relatório...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices em Wall Street terminaram o dia de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,53%, o Dow Jones caiu 0,29% e o Nasdaq caiu 1,56%. Russell...
⏰ 21:30 Com Luís Correia Tavares, especialista em mercados financeiros
Papel da Ucrânia e Rússia como importadores de café A guerra tem provocado um clima de incerteza nos mercados e têm alimentado...
Os principais índices mundiais estão a ser negociados em baixa durante esta tarde, depois de terem estado a ser negociados em terreno positivo....
O ISM de serviços dos EUA passou de 59,9 no mês anterior para os 56,50 pts em Fevereiro. Os números saíram abaixo das...
O índice de referência alemão está a tentar recuperar esta quinta-feira. Gráfico D1 Embora o DE30 esteja a...
Cerca de 215 mil norte-americanos inscreveram-se para a obtenção dos subsídios de desemprego na semana que terminou a 26 de...
Espera-se que o acordo nuclear iraniano seja alcançado dentro das próximas 72 horas. O acordo será assinado em Viena, onde se realizaram...
Países ocidentais apertam o cerco à Rússia à medida que as tensões aumentam Bolsa de valores russa...
