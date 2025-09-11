Trump ameaça tarifas sobre vinhos e champanhes europeus; ações da Pernod Ricard e Remy Cointreau em queda 📉
O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de até 200% sobre vinhos franceses e bebidas alcoólicas da União...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de até 200% sobre vinhos franceses e bebidas alcoólicas da União...
Situação geral do mercado Os mercados europeus operam majoritariamente em alta na sessão desta quinta-feira. No entanto, o DAX...
Fatos O EUR/USD registrou um forte movimento de alta, atingindo sua primeira resistência em torno de 1,09, nível definido por reações...
Produção industrial da Zona do Euro (janeiro): Mensal (MoM): +0,8% vs. +0,6% esperado vs. -1,1% anterior Anual (YoY): 0,0% vs. -0,8%...
O S&P 500, representado pelo contrato US500, recuperou-se parcialmente da recente liquidação após a leitura do IPC de fevereiro...
05h30 (Horário de Brasília) - Dados de inflação da Suíça (fevereiro): PPI mensal: 0,3% (previsão:...
Após o relatório do IPC dos EUA de ontem, a atenção dos investidores agora se volta para a leitura do índice de preços...
Os índices de ações dos EUA recuperaram parte das perdas recentes ontem após a divulgação de um CPI abaixo do...
A MTU Aero Engines AG, líder no desenvolvimento e manutenção de motores aeronáuticos, está em um momento chave após...
Os índices dos EUA se recuperaram nesta terça-feira, com o S&P 500 subindo 0,71%, o Nasdaq 100 avançando 1,33%, enquanto o Dow...
De acordo com a Bloomberg, os fundos de private equity KKR (KKR.US) e Warburg Pincus estão planejando adquirir a empresa alemã Gerresheimer,...
Os mercados acionários dos EUA começaram o pregão desta quarta-feira em alta após o Índice de Preços ao Consumidor...
O mercado segue atento às ameaças tarifárias de Trump, que inicialmente buscavam elevar para 50% as tarifas sobre o aço e alumínio...
Os principais índices dos EUA abriram em alta após o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de fevereiro indicar pressões...
Variação dos Estoques de Petróleo da EIA: Petróleo Bruto: +1,448M vs. +2M esperado vs. +3,16M anterior Gasolina: -5,737M...
Roche (ROG.CH) inicia um novo capítulo em sua história após adquirir os direitos de uma terapia para obesidade da dinamarquesa Zealand...
Os dados de inflação do IPC dos EUA para fevereiro serão o principal relatório macroeconômico da semana. Embora o mundo...
10:30 BRT, Estados Unidos - Dados de Inflação de Fevereiro: CPI (Índice de Preços ao Consumidor): Atual: 2,8%...
Situação geral do mercado: Os mercados europeus estão em alta durante a sessão de negociação de quarta-feira....
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador