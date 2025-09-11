📊 Índices voltam a estar pressionados
Embora os principais índices europeus tenham começado a sessão de hoje de forma estável, a maior parte dos índices das...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Embora os principais índices europeus tenham começado a sessão de hoje de forma estável, a maior parte dos índices das...
Índices europeus seguem em baixa DE30 testa uma importante zona de suporte abaixo da marca dos 14.180 pts Resultados...
A volatilidade continua a dominar os mercados, contudo, começa-se a ver alguns sinais de melhoria em vários ativos. No mercado portugês,...
O início da invasão russa na Ucrânia desencadeou uma forte procura dos ativos de refúgio na semana passada. Contudo,...
Índices europeus seguem flat Dados sobre o ISM industrial nos EUA e PMIs na Zona euro em destaque Relatório do IPC alemão...
Os índices norte-americanos terminaram ontem as negociações de forma mista. O S&P 500 caiu 0,25%, o Dow Jones caiu 0,49%...
Os principais índices de Wall Street recuperaram parte das primeiras perdas à medida que os investidores acompanham a evolução...
As tensões no leste da Europa intensificaram-se durante o fim-de-semana e provocaram fortes quedas nos ativos de risco logo após a abertura...
Atualmente, as empresas expostas ao setor do urânio, incluindo um dos maiores produtores Cameco (CCJ.US), estão a valorizar. Outros produtores...
