Análise técnica : DE30 (28.02.2022)
O índice alemão (DE30) começou esta sessão com enorme gap de baixa. Apesar das tentativas extenuantes dos compradores...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O índice alemão (DE30) começou esta sessão com enorme gap de baixa. Apesar das tentativas extenuantes dos compradores...
O índice alemão (DE30) começou esta sessão com enorme gap de baixa. Apesar das tentativas extenuantes dos compradores...
O governo ucraniano emitiu um apelo directo para doações através de criptomoedas Putin colocou as suas forças nucleares...
O governo ucraniano emitiu um apelo directo para doações através de criptomoedas Putin colocou as suas forças nucleares...
As ações das empresas do setor militar estão a valorizar durante esta sessão. A General Dynamics (GD.US), Kratos (KTOS.US),...
As ações das empresas do setor militar estão a valorizar durante esta sessão. A General Dynamics (GD.US), Kratos (KTOS.US),...
Esta semana, não perca: 2ª a 5ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
As ações russas em Londres caem devido à aplicação das novas sanções Ações...
As ações russas em Londres caem devido à aplicação das novas sanções Ações...
Os anúncios feitos pelos países ocidentais durante o fim-de-semana voltaram a provocar alguma agitação nos mercados financeiros...
Os anúncios feitos pelos países ocidentais durante o fim-de-semana voltaram a provocar alguma agitação nos mercados financeiros...
A semana está a começar muito bem para a bolsa portuguesa, com o PSI-20 a registar subidas superiores a 2%, contrariando assim a tendência...
A semana está a começar muito bem para a bolsa portuguesa, com o PSI-20 a registar subidas superiores a 2%, contrariando assim a tendência...
Índices europeus voltam a cair Conversações entre Rússia e Ucrânia retomam hoje às...
Índices europeus voltam a cair Conversações entre Rússia e Ucrânia retomam hoje às...
Os futuros norte-americanos e europeus começaram a semana em baixa, à medida que o Ocidente volta a impor sanções mais...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador