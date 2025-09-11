Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 28/02/2022
Os futuros norte-americanos e europeus começaram a semana em baixa, à medida que o Ocidente volta a impor sanções mais...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Esta semana ficou marcada pela concretização do pior cenário em torno das tensões no leste da Europa. A Rússia...
Kratos (KTOS.US) é uma empresa "Aeroespacial e de Defesa" com sede nos EUA que opera nos sistemas de combate, segurança cibernética,...
Hoje foram divulgados os dados realizados pela Universidade de Michigan sobre a confiança dos consumidores norte-americanos do mês de Fevereiro....
Relatório do PCE sobre a inflação apresentou um aumento de 5,2% face aos 4,9% registados no mês anterior e acima das estimativas...
O mercado das criptomoedas continu a recuperar. Desde ontem, depois de Biden ter anunciado o pacote de novas sanções impostas à Rússia,...
Os índices bolsistas estão a recuperar desde quinta-feira à noite, depois dos Estados Unidos terem anunciado um pacote de sanções...
A bolsa de valores europeia negoceia em alta DE30 ainda negoceia perto da zona de suporte nos 14,180 pts BASF cai devido...
A tensão no leste da europa tem desencadeado o pânico entre os investidores e não se limita apenas aos mercados bolsistas, também...
