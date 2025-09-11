Gráfico do dia - ETHEREUM (25.02.2022)
A tensão no leste da europa tem desencadeado o pânico entre os investidores e não se limita apenas aos mercados bolsistas, também...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem em baixa Sanções ocidentais à Rússia menos severas do que se esperava Reunião...
Os índices norte-americanos acabaram por recuperar durante a sessão de ontem, depois de Joe Biden ter anunciado um novo pacote de...
Fique por dentro dos mercados mais afetados com o escalar do conflito e aprenda como aproveitar as quedas dos mercados ou fazer hedging da sua carteira. Este...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero. Os inventários...
O par GBPUSD caiu cerca de 1,6%, atingindo o nível mais baixo desde Dezembro de 2021, enquanto que o EURUSD caiu mais de 1,50% esta quinta-feira,...
A economia norte-americana cresceu 7,0% durante o 4º trimestre de 2021, ligeiramente acima dos 6,9% antecipados pelos economistas. Cerca de...
A análise ao impacto do conflito Ucrânia-Rússia nos mercados financeiros num webinar especial com Nuno Mello.
Cryptocurrencies as high-risk assets have suffered after disturbing news from Ukraine. Most investors did not expect the worst-case scenario to materialize,...
O mercado das criptomoedas continua a registar fortes quedas depois de terem surgido novas notícias sobre as tensões na Ucrânia. A...
A russa surpreendeu os mercados hoje com a decisão de iniciar a invasão na Ucrânia. A atual tensão no leste da europa continua...
O pior cenário - a invasão russa na Ucrânia - acabou por se concretizar. Vamos analisar o impacto e as consequências para...
