📉Índices em Wall Street voltam a cair❗
Os índices norte-americanos recuaram acentuadamente depois de Washington ter alertado que a Ucrânia corre sérios riscos de sofrer um...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices norte-americanos recuaram acentuadamente depois de Washington ter alertado que a Ucrânia corre sérios riscos de sofrer um...
Os índices norte-americanos recuaram acentuadamente depois de Washington ter alertado que a Ucrânia corre sérios riscos de sofrer um...
A Palo Alto Networks divulgou os seus resultados trimestrais do 4º trimestre de 2021. Os resultados superaram as expectativas dos analistas, provocando...
A Palo Alto Networks divulgou os seus resultados trimestrais do 4º trimestre de 2021. Os resultados superaram as expectativas dos analistas, provocando...
As ações da Lowe (LOW.US) subiram mais de 2,5% durante o pré-mercado depois da empresa ter apresentado resultados trimestrais mais...
As ações da Lowe (LOW.US) subiram mais de 2,5% durante o pré-mercado depois da empresa ter apresentado resultados trimestrais mais...
Infelizmente, as tensões no leste da Europa aumentaram após o fim dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Embora seja demasiado...
Infelizmente, as tensões no leste da Europa aumentaram após o fim dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Embora seja demasiado...
Os mercados europeus transaccionam em alto DE30 testa a área dos 15,800 pts Divulgação dos resultados da...
Os mercados europeus transaccionam em alto DE30 testa a área dos 15,800 pts Divulgação dos resultados da...
Os países ocidentais começaram a impor novas sanções à Rússia pela sua violação da fronteira ucraniana....
Os países ocidentais começaram a impor novas sanções à Rússia pela sua violação da fronteira ucraniana....
Índices europeus seguem em terreno positivo O Ocidente impõe novas sanções à Rússia Resultados...
Índices europeus seguem em terreno positivo O Ocidente impõe novas sanções à Rússia Resultados...
O conflito entre a Rússia e o Ocidente está a pressionar os ativos de risco. Contudo, algumas commodities têm valorizado com as atuais...
O conflito entre a Rússia e o Ocidente está a pressionar os ativos de risco. Contudo, algumas commodities têm valorizado com as atuais...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador