S&P 500 em foco (12.03.2025)
Os índices de Wall Street registram leves ganhos antes da divulgação dos dados do IPC dos EUA para fevereiro, programada para 13h30...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados de commodities registraram quedas modestas após o último relatório WASDE do USDA, com soja, milho e trigo todos registrando...
Futuros dos índices de Wall Street: Os futuros dos índices de Wall Street apresentam uma leve recuperação das perdas recentes,...
As ações da Puma (PUM.DE) continuam em queda hoje, atingindo níveis não vistos desde 2015. As vendas da empresa e suas projeções...
As vendas no varejo da Espanha, ajustadas sazonalmente, registraram um crescimento de 2,2% em janeiro de 2025 (YoY), abaixo da expectativa de 3,8% e do...
Os rendimentos dos títulos alemães estavam claramente subindo com o impacto dos anúncios sobre a União Europeia assumindo...
A liquidação no mercado acionário dos EUA foi interrompida, embora os principais índices americanos tenham fechado em baixa...
Os índices americanos começaram a sessão de terça-feira em queda, mas a maior parte das perdas foi revertida após...
A Apple lidera as perdas entre as "Magnificent 7", caindo 4,2% no momento, à medida que a ação enfrenta pressão devido...
Fatores fundamentais que impulsionam o ouro A recuperação do ouro é sustentada pela fraqueza do dólar americano e pelo aumento...
Fatos: O EURSEK tem sido negociado próximo a níveis de sobrevenda por mais de um mês (RSI < 30). O preço se desviou...
Os índices acionários dos EUA iniciaram a sessão desta terça-feira em queda. O US500 já recua quase 0,85% após...
O Nasdaq retorna ao vermelho após abrir em alta Ações da Oracle caem após estimativas abaixo do esperado e perspectiva...
Donald Trump instruiu o Secretário de Comércio a impor tarifas adicionais que variam de 25% a 50% sobre todo o aço e alumínio...
12:00 BRT, Estados Unidos - Aberturas de Vagas de Emprego JOLTS para Janeiro: atual 7,740M; previsão 7,650M; anterior 7,508M; A liberação...
Os futuros dos EUA se recuperam após as fortes perdas de segunda-feira, quando os mercados atingiram mínimas de seis meses devido a preocupações...
O mercado de ações chinês voltou a chamar a atenção dos investidores globais, registrando fortes ganhos impulsionados...
Petróleo: O petróleo bruto continua sob pressão à luz das palavras de Donald Trump, que está pronto a sacrificar...
