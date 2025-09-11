DE30 permanece preso num range
Gráfico D1 Recentemente, surgiram várias manchetes que têm provocado períodos de elevada volatilidade nos mercados....
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Gráfico D1 Recentemente, surgiram várias manchetes que têm provocado períodos de elevada volatilidade nos mercados....
Gráfico D1 Recentemente, surgiram várias manchetes que têm provocado períodos de elevada volatilidade nos mercados....
Ações da Palantir (PLTR.US) caíram cerca de 14% durante o "pre-market", embora a empresa tenha registado um crescimento...
Ações da Palantir (PLTR.US) caíram cerca de 14% durante o "pre-market", embora a empresa tenha registado um crescimento...
Petróleo A volatilidade a curto prazo no mercado petrolífero tem sido alimentada por dois factores - potencial invasão russa...
Petróleo A volatilidade a curto prazo no mercado petrolífero tem sido alimentada por dois factores - potencial invasão russa...
Apesar das contínuas garantias da Rússia de que está a retirar tropas da fronteira ucraniana, a situação permanece tensa....
Apesar das contínuas garantias da Rússia de que está a retirar tropas da fronteira ucraniana, a situação permanece tensa....
O Banco Central da República da Turquia anunciou hoje a sua decisão sobre a atual política monetária. As taxas de juro...
O Banco Central da República da Turquia anunciou hoje a sua decisão sobre a atual política monetária. As taxas de juro...
Índices europeus seguem lateralizados DE30 tenta recuperar as perdas iniciais Airbus propõe o pagamento de um dividaendo...
Índices europeus seguem lateralizados DE30 tenta recuperar as perdas iniciais Airbus propõe o pagamento de um dividaendo...
Os mercados estão hoje a reagir de forma negativa às recentes notícias que apontam para um novo aumento nas tensões entre Rússia-Ucrânia,...
Os mercados estão hoje a reagir de forma negativa às recentes notícias que apontam para um novo aumento nas tensões entre Rússia-Ucrânia,...
O preço do petróleo acabou a sessão de ontem por desvalorizar com a notícia de que o acordo nuclear iraniano está...
O preço do petróleo acabou a sessão de ontem por desvalorizar com a notícia de que o acordo nuclear iraniano está...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador