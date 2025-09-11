3 Mercados que deve acompanhar : Ouro, RUS50, USDRUB
OURO Vamos começar a análise de hoje com o ouro. O preço deste metal precioso tem vindo a ser negociado de forma lateralizada...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Ações da Shopify (SHOP.US) estão a cair mais de 5% durante o pré-mercado na quarta-feira, apesar da empresa ter publicado resultadaos...
índices europeus tentam manter os ganhos da última sessão DE30 devolve todos os ganhos registados durante a manhã Ações...
O sentimento no mercado melhorou ontem depois de a Rússia ter anunciado que está a retirar algumas tropas da fronteira entre a Rússia...
A Bitcoin tem estado a tentar recuperar, apesar dos vários obstáculos que se colocam à frente da sua recuperação. Desde...
Os índices europeus estão a tentar dar continuidade à recente recuperação e o PSI-20 destaca-se no início desta...
Índices europeus tentam prolongar os ganhos da última sessão Minutas da última reunião da FOMC e vendas...
Os índices dos EUA terminam o dia de onte mem terreno positivo à medida que as tensões entre Rússia-Ucrânia diminuíam...
