Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da Marriott (MAR.US) subiram mais de 5,0% durante a sessão de hoje, após o operador hoteleiro ter apresentado resultados...
A Nomura emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURUSD. A empresa recomenda a colocação de uma ordem pendente...
A pressão de venda pode ser observada no mercado petrolífero esta terça-feira, com os futuros do Brent e WTI a perderem mais...
A Virgin Galactic (SPCE.US) abriu reservas de lugares adicionais a bordo da sua nave espacial com um depósito mínimo de 150.000 dólares....
A inflação anual dos produtores nos Estados Unidos manteve-se inalterada em 9,7% em Janeiro, sendo este o nível mais elevado desde...
As ações da Palantir caíram mais de 70% desde que as ações atingiram ATH A empresa assinou inúmeros...
Índices europeus seguem em alta DE30 consegue recuperar junto da zona de suporte nos 15.070 pts A Siemens Healthineers propõe...
FireEye (FEYE.US), a empresa de ciber-segurança, anunciou que a Blackstone e a ClearSky adquiriram em conjunto uma participação da...
As ações das companhias aéreas têm vindo a desvalorizar recentemente devido ao aumento das tensões entre a Rússia...
