Ações das companhias aéreas sobem novamente
As ações das companhias aéreas têm vindo a desvalorizar recentemente devido ao aumento das tensões entre a Rússia...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações das companhias aéreas têm vindo a desvalorizar recentemente devido ao aumento das tensões entre a Rússia...
As criptomoedas estão a ser negociadas em alta durante a sessão de hoje. Os ganhos variam de +1,4% no caso do BITCOINCASH a +7,0% no caso...
Os índices bolsistas europeus e os futuros norte-americanos reagiram em alta pouco depois do início da sessão europeia. A Rússia...
Índices europeus seguem em alta Relatório do IPP sobre a inflação nos EUA Relatório do PIB da...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem com perdas ligeiras. O S&P 500 caiu 0,38%, o Dow Jones caiu 0,49% e o...
O espectro de um conflito armado, causado pela intervenção russa tem causado o pânico entre os investidores e tem alimentado...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPUSD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par cambial USDCAD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:1.2753 Target:1.2438 Stop:...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USDJPY. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes...
