USDJPY - recomendação do Credit Agricole
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USDJPY. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USDJPY. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes...
Os índices bolsistas europeus e os futuros americanos reagiram em alta no início da tarde na sequência de comentários do Ministro...
Potencial invasão russa prejudica o desempenho dos cripto ativos A hashrate da bitcoin atingiu máximos históricos As...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Os mercados financeiros têm estado bastante voláteis devido às recentes incertezas geopolíticas entre a Rússia-Ucrânia. Os...
Índices europeus em queda livre DE30 volta a posicionar-se acima dos 15.000 pts Allianz compra participação...
O risco crescente de a Rússia invadir a Ucrânia está a desencadear fortes movimentos nos mercados financeiros. De acordo com relatos...
A sessão de hoje está a ser marcada pelas fortes quedas nos índices europeus devido à situação entre a Rússia-Ucrânia...
As notícias avançadas pelos serviços secretos norte-americanos assustou os mercados na sexta-feira. Enquanto que os russos negaram...
