Conflito na Ucrânia – 3️⃣ Cenários possíveis
As notícias avançadas pelos serviços secretos norte-americanos assustou os mercados na sexta-feira. Enquanto que os russos negaram...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os principais índices bolsistas europeus estão a ser negociados em baixa no início desta semana. As quedas acentuaram-se com a abertura...
Índices europeus seguem em baixa Conflito entre Rússia-Ucrânia intensifica-se e os mercados permanecem nervosos Minutas...
Os índices de Wall Street registaram fortes quedas na sessão de sexta-feira, depois de terem surgido notícias segundo as quais...
Dos investimentos bilionários da Meta Plataforms à possível aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft,...
De acordo com a Intel (INTC.US), o mundo está agora a entrar na era do Metaverso e da tecnologia conhecida como Web 3.0. A empresa identificou também...
Outro aumento da inflação do IPC dos EUA apanhou os mercados desprevenidos e desencadeou uma venda nos mercados bolsistas mundiais. Os índices...
Mais uma vez assistimos a uma forte queda no índice de confiança dos consumidores da UoM. Desta vez, o índice cai quase para 60 pontos,...
Índices europeus negoceiam em baixa DE30 testa a áre dos 15,300 pts A Delivery Hero cai de novo Os...
