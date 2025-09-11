DE30 cai e testa a área dos 15,300 pts
Índices europeus negoceiam em baixa DE30 testa a áre dos 15,300 pts A Delivery Hero cai de novo Os...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A leitura da inflação americana para Janeiro de 2022 que foi divulgada ontem enviou ondas de choque através dos mercados financeiros....
Os mercados europeus vão abrir em baixa Dados Flash UoM, decisão de taxa russa O crescimento do PIB do Reino Unido...
Os índices dos EUA caíram ontem na sequência de outra aceleração da inflação do IPC dos EUA. O S&P...
Os comentários de Bullard, que é membro votante da Fed em 2022, causaram alguma volatilidade nos mercados de dólares e de acções....
As acções da Mattel (MAT.US) aumentaram mais de 12% durante a sessão de hoje, após o fabricante de brinquedos ter reportado...
O US30, à semelhança de outros futuros de índices dos EUA, mergulharam após a divulgação dos dados...
A inflação nos EUA saltou para um novo recorde de 40 anos de inflação. Inflação core mais elevada desde...
As acções da Disney (DIS.US) iniciaram a sessão de hoje com um gap em alta de quase 10% depois de a empresa ter apresentado resultados...
As acções dos EUA abriram em baixa A inflação do IPC dos EUA subiu acentuadamente em Janeiro As ações da...
A inflação do IPC americano para Janeiro acabou de ser divulgada e mostrou que as pressões inflacionistas sobre a economia continuam...
