Gráfico do dia - Euro Dólar (11.03.2025)
O par euro-dólar (EUR/USD) registra fortes ganhos hoje, avançando mais de 0,65% e rompendo a resistência psicológica em torno...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados acionários europeus estão tendendo para o lado positivo hoje, com a maioria dos principais índices no verde, liderados...
Os futuros de Wall Street tentam uma recuperação após as recentes quedas. O US100 sobe 0,9%. Os mercados europeus também...
Os futuros dos índices dos EUA apresentam uma recuperação cautelosa no pré-mercado, após as quedas recordes de ontem,...
Os índices dos EUA sofreram fortes quedas nesta segunda-feira, com o S&P 500 recuando 2,3%, o Nasdaq 100 caindo 3,4% e o Dow Jones Industrial...
As ações da Tesla sofreram uma forte liquidação nesta segunda-feira, caindo mais de 12% e atingindo uma nova mínima...
O Bitcoin recuou significativamente, caindo 4,5% para US$ 78.800, marcando a quinta sessão consecutiva de perdas, apesar das recentes políticas...
O Centro de Dados Microeconômicos do Federal Reserve de Nova York divulgou sua Pesquisa de Expectativas do Consumidor de fevereiro de 2025. O relatório...
O dólar norte-americano está sendo vendido por especuladores na maior taxa da história, com base nos contratos futuros. Há...
As ações da Robinhood Markets caíram 12% hoje após a empresa concordar com um significativo acordo regulatório com a...
Mercados dos EUA em queda enquanto o VIX sobe: US100 -0,97%, US500 -0,56%, US30 -0,10%, US2000 +0,07%. VIX salta +2,90% para 23,03. Venda na Europa...
O início da nova semana não traz alívio para o mercado de ações dos EUA. No pré-mercado, houve uma venda massiva...
Situação geral do mercado: Os mercados europeus operam em queda durante a sessão desta segunda-feira. O DAX alemão no mercado...
Os futuros dos EUA operam em queda enquanto o mercado absorve novas tensões comerciais e sinais do Fed. Trump avalia tarifas recíprocas ao...
Fatos: O US500 encerrou a semana anterior em queda, com as correções desacelerando em uma zona de suporte. Os sinais variáveis...
As ações da Novo Nordisk caem mais de 5,5% hoje, após a divulgação dos resultados do ensaio clínico de Fase...
O EUR/USD despenca depois que uma integrante do Partido Verde da Alemanha pediu que os membros eleitos do partido votem contra o projeto de flexibilização...
A temporada de resultados está diminuindo, pois já deixamos para trás os principais resultados de tecnologia. No entanto, esta semana...
O yuan chinês está se enfraquecendo em relação ao dólar dos EUA, com o USDCNH se recuperando da limite inferior de sua...
