Última-Hora: USD valoriza após dados do IPC
A inflação do IPC americano para Janeiro acabou de ser divulgada e mostrou que as pressões inflacionistas sobre a economia continuam...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O índice de referência alemão poderia continuar a sua recuperação na quinta-feira por um quarto dia consecutivo. Gráfico...
As acções do Twitter (TWTR.US) saltaram mais de 5% no pré-mercado apesar de a empresa de comunicação social ter publicado...
Hoje às 13:30 BST serão divulgados os dados sobre a inflação do IPC dos EUA. Espera-se outro recorde de 40 anos com uma leitura...
O café acabou por quebrar até atingir os máximos de vários anos após um longo movimento lateral de 2 meses. O comércio...
Os mercados europeus negoceiam mistos O DE30 recua após resteste aos 50% de retracement A Delivery Hero, a Deutsche Boerse...
A divulgação dos dados do IPC dos EUA para Janeiro é o evento chave do dia. O relatório será publicado às...
Índices europeus alinhados para abrir em alta Dados do IPC dos EUA para Janeiro às 13:30 h GMT Divulgação...
Os índices dos EUA tiveram outra sessão de fortes ganhos. O S&P 500 ganhou 1,45% ontem, enquanto o Nasdaq recuperou 2,08%. O Dow...
