Destaques da manhã, por Nuno Mello (10.02.2022)
Os índices dos EUA tiveram outra sessão de fortes ganhos. O S&P 500 ganhou 1,45% ontem, enquanto o Nasdaq recuperou 2,08%. O Dow...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices dos EUA tiveram outra sessão de fortes ganhos. O S&P 500 ganhou 1,45% ontem, enquanto o Nasdaq recuperou 2,08%. O Dow...
Barclays deu uma recomendação para o par EURUSD. O Banco recomenda uma posição longa nos seguintes níveis: Entrada:1.1427 Target:1.2000 Stop:...
Barclays deu uma recomendação para o par EURUSD. O Banco recomenda uma posição longa nos seguintes níveis: Entrada:1.1427 Target:1.2000 Stop:...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA causou alguns movimentos no mercado petrolífero. Os inventários de petróleo...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA causou alguns movimentos no mercado petrolífero. Os inventários de petróleo...
As acções dos EUA abriram em alta US2000 aproxima-se de uma grande resistência Chipotle Mexican Grill (CMG.US) aumenta os lucros...
As acções dos EUA abriram em alta US2000 aproxima-se de uma grande resistência Chipotle Mexican Grill (CMG.US) aumenta os lucros...
DE30 Em primeiro lugar, vejamos o índice alemão - DAX (DE30). Olhando para o intervalo D1, podemos ver que a recente venda foi mais uma...
DE30 Em primeiro lugar, vejamos o índice alemão - DAX (DE30). Olhando para o intervalo D1, podemos ver que a recente venda foi mais uma...
A actividade dos investidores em Dogecoin aumentou significativamente nos últimos dias após um período de fortes quedas. O projecto...
A actividade dos investidores em Dogecoin aumentou significativamente nos últimos dias após um período de fortes quedas. O projecto...
Os mercados europeus transaccionam em alta DE30 sobe 1,5% Deutsche Bank cai com a venda de acções por parte da Cerberus Os...
Os mercados europeus transaccionam em alta DE30 sobe 1,5% Deutsche Bank cai com a venda de acções por parte da Cerberus Os...
A bitcoin tem vindo a recuperar lentamente desde a venda de Novembro de 2021 - Janeiro de 2022 há já quase 3 semanas. O movimento de recuperação...
A bitcoin tem vindo a recuperar lentamente desde a venda de Novembro de 2021 - Janeiro de 2022 há já quase 3 semanas. O movimento de recuperação...
Após três meses numa persistente tendência de baixa, a Bitcoin começou a subir, com o mercado a negociar acima e a manter...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador