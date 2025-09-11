USDJPY - Recomendação do Crédito Agrícola (07.02.2022)
Crédit Agricole deu uma recomendação para par o USDJPY. O Banco recomenda uma posição longa nos diferentes níveis: Entrada:...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A primeira sessão em Wall Street esta semana abriu mista. Por um lado, os investidores estão a fixar os preços numa sessão...
Sentimento mistos nos mercados bolsistas europeus DE30 está a testar um forte nível de apoio A Aurubis AG (NDA.DE) registou um aumento...
O preço do petróleo bruto Brent aumentou recentemente e saltou acima dos 93,00 dólares por barril durante a sessão de hoje,...
Os mercados europeus abrem am alta Discurso da Presidente do BCE, Lagarde, às 15:45 GMT Apesar da sessão mista...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
As acções asiáticas negoceiam mistas com o Nikkei a cair 0,78%, o S&P/ASX 200 caiu 0,14%. Kospi...
A economia americana acrescentou inesperadamente 467k empregos em Janeiro, em comparação com o aumento de 510k (anterior 199k) revisto para...
As acções da gigante americana Amazon (AMZN.US) sobem mais de 11%, face ao excelente relatório do 4º trimestre de 2021 da empresa....
Acabámos de receber os dados de Janeiro da economia canadiana. Os dados mostraram um declínio no emprego e a taxa de desemprego acelerou...
