Última-hora: Taxa de desemprego acima das expectativas
Acabámos de receber os dados de Janeiro da economia canadiana. Os dados mostraram um declínio no emprego e a taxa de desemprego acelerou...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Acabámos de receber os dados de Janeiro da economia canadiana. Os dados mostraram um declínio no emprego e a taxa de desemprego acelerou...
Serão conhecidos os dados sobre a evolução do emprego nos EUA após a divulgação do relatório do NFP, às...
Serão conhecidos os dados sobre a evolução do emprego nos EUA após a divulgação do relatório do NFP, às...
Temos assistido recentemente a uma desvalorização do dólar americano, após terem surgido novos dados macroeconómicos...
Temos assistido recentemente a uma desvalorização do dólar americano, após terem surgido novos dados macroeconómicos...
As ações europeias anularam todos os ganhos iniciais As vendas a retalho na zona euro caíram drasticamente em Dezembro A Linde...
As ações europeias anularam todos os ganhos iniciais As vendas a retalho na zona euro caíram drasticamente em Dezembro A Linde...
A sessão de hoje está a ser marcada pela melhoria no sentimento do mercado que tem sido apoiado pelos resultados da Amazon que conseguiram...
A sessão de hoje está a ser marcada pela melhoria no sentimento do mercado que tem sido apoiado pelos resultados da Amazon que conseguiram...
O preço do brent ultrapassou a marca dos $91,00 por barril durante a sessão de hoje, atingindo o nível mais alto desde Outubro de...
O preço do brent ultrapassou a marca dos $91,00 por barril durante a sessão de hoje, atingindo o nível mais alto desde Outubro de...
Índices europeus seguem em terreno positivo Relatórios sobre o emprego nos EUA e no Canadá serão divulgados à mesma...
Índices europeus seguem em terreno positivo Relatórios sobre o emprego nos EUA e no Canadá serão divulgados à mesma...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 2,44%, Dow Jones caiu 1,45%, Nasdaq caiu 3,74% enquanto...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 2,44%, Dow Jones caiu 1,45%, Nasdaq caiu 3,74% enquanto...
⏰ 21:30 Com Luís Correia Tavares, especialista em mercados financeiros
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador