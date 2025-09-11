⏰ O que esperar do NFP
Os dados sobre o mercado de trabalho dos EUA divulgados pelo relatório do NFP captam sempre a atenção dos investidores, sobretudo...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Tal como assumido e previsto pelos analistas, o Banco de Inglaterra decidiu aumentar as taxas de juro em 25 pontos base para 0,5%. O banco central britânico ...
O índice de referência alemão já corrigiu cerca de 200 pontos desde que atingiu máximos da última semana. Gráfico...
Índices europeus seguem em baixa Decisões sobre as taxas de juro do BCE e BoE Ações da Siemens Healthineers (SHL.DE) valorizam...
A maior parte dos índices europeus estão a ser negociados em terreno negativo, no entanto, o PSI-20 parece ser um outlier e segue em terreno...
UK100 tem vindo a ser negociado ao longo de um canal de alta nos últimos tempos. A volatilidade pode aumentar durante a tarde devido às reuniões...
Os índices europeus estão a ser negociados em terreno positivo Os PMIs de Serviços de Janeiro na Europa serão publicados ISM...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo. S&P 500 subiu 0,94%, Dow Jones subiu 0,63%, Nasdaq subiu 0,50%...
Os futuros de gás natural estão hoje a valorizar perto dos 12%, depois de terem surgido novas previsões que apontam para um período...
