Gás Natural valoriza +12%!
Os futuros de gás natural estão hoje a valorizar perto dos 12%, depois de terem surgido novas previsões que apontam para um período...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Departamento de Energia dos EUA divulgou o relatório semanal sobre as variações dos inventários petrolíferos dos EUA...
O relatório do ADP sobre a variação no emprego nos EUA em Janeiro foi divulgado às 13:15h. Esperava-se que os dados mostrassem...
Bitcoin Vamos começar por analisar a Bitcoin, a criptomoeda tem vindo a recuperar ao longo dos últimos tempos. Olhando para o intervalo...
As ações da Alphabet (GOOGL.US) subiram acentuadamente durante o pré-mercado depois do gigante tecnológico ter apresentado...
Índices bolsistas europeus seguem em alta A taxa de inflação da Zona Euro atingiu um novo recorde A TeamViewer (TMV.DE) planeia...
A taxa de inflação anual acelerou pelo sétimo mês consecutivo para um valor recorde perto dos 5,1% em Janeiro de 2021 face aos...
Durante a sessão de ontem, as ações do BCP lideraram os ganhos no PSI-20, depois da empresa ter apresentado os seus resultados de...
O índice do dólar (USDIDX) continua a descer pela terceira sessão consecutiva, e o relatório de hoje da ADP, que será...
