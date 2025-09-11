Gráfico do dia - USDIDX
O índice do dólar (USDIDX) continua a descer pela terceira sessão consecutiva, e o relatório de hoje da ADP, que será...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados europeus estão a ser negociados em alta Relatório ADP do mês de Janeiro será divulgado hoje Membros...
Os índices dos EUA voltaram a registar ganhos sólidos. S&P 500 ganhou 0,69%, Dow Jones subiu 0,78%, Nasdaq subiu0,75% e Russell 2000...
⏰ 21:30 Com José Lagarto, co-fundador da 4xSimple
A Morgan Stanley emitiu uma recomendação para transicionar o par cambial EURGBP. O Banco recomenda entradas longas com os seguintes...
O ISM industrial nos EUA caiu pelo segundo mês consecutivo para 57,6 em Janeiro de 58,8 em Dezembro, comparado com as expectativas dos analistas...
O ISM industrial dos EUA caiu para os 57,6 em Janeiro de 58,8 no mês anterior, superando as expectativas dos analistas de 57,5. O número...
A sessão de terça-feira está a ser marcada por vários dados macroeconómicos, com destaque para os índices PMIs...
A economia canadiana cresceu cerca 0,6% M/M em Novembro, após um crescimento de 0,8% em Outubro e acima das expectativas do mercado de 0,4%....
3 empresas das Big Tech dos EUA apresentam os seus resultados esta semana US100 caiu quase 9% YTD Alphabet deverá apresentar um...
Oil: Goldman Sachs sees a positive outlook for the oil market, pointing to $ 100 per barrel in Q3 On the other hand, bank also admits that OPEC...
