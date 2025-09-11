URGENTE: O Sentix da Zona do Euro veio acima do esperado 📈 O EUR/USD amplia ganhos
06:30 AM BRT, Zona do Euro, Índice Sentix de Março: Atual: -2,9 Previsão: -8,5 Anterior: -12,7 Fonte: xStation5 ___ O...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices de Wall Street encerraram a sessão de sexta-feira em alta, apesar das perdas significativas na abertura. O Nasdaq subiu 0,7%,...
05:00 AM (Horário de Brasília), Alemanha - Produção Industrial de Janeiro: Mensal (MoM): atual 2,0%; previsão...
Esta semana será marcada pelas leituras de inflação, mas antes que o CPI dos EUA ganhe destaque na quarta-feira, começamos...
Variação no Emprego no Canadá: 1,1K vs 20K esperado e 76K anterior Taxa de Desemprego no Canadá: 6,6% vs 6,7% esperado e...
10:30 AM, Estados Unidos - Dados de Emprego de Fevereiro: Payroll Privado Não Agrícola: atual 140K; previsão 142K; anterior...
BMW cars do not meet USMCA criteria, shares lose 4.5% General market situation: European markets are trading lower during Friday's trading...
O consenso da Bloomberg aponta para uma leitura do NFP de 160 mil. O relatório ADP mostrou um crescimento do emprego privado de apenas 77 mil. A...
04:00 AM (Horário de Brasília), Alemanha - Bens Duráveis de Janeiro: Pedidos às fábricas na Alemanha (MoM): atual...
📢 Dados do PIB da Zona do Euro – 4º trimestre de 2024 (07:00 AM BRT): PIB (YoY - Anual): 1,2% (real) vs. 0,9% (previsão) | Anterior:...
O calendário econômico de hoje traz dados críticos sobre o emprego nos EUA, crescimento na Europa e discursos de vários membros...
Os mercados asiáticos ampliam as perdas, com o Nikkei 225 do Japão despencando 2,1% e o S&P/ASX 200 da Austrália caindo 1,6%....
Índices americanos estão registrando fortes quedas hoje, principalmente impulsionadas pelo setor de tecnologia. O S&P 500 caiu cerca...
A venda generalizada no mercado de ações dos EUA continua, com o US100 caindo mais de 2,2% no intradia. As megaempresas dos EUA, como Amazon...
Fastenal sobe quase 4% hoje, atingindo novas máximas do ano após a divulgação de seu relatório de vendas de fevereiro...
O presidente Trump anunciou hoje no Truth Social que todas as tarifas sobre os chamados bens do USMCA vindos do México serão suspensas até...
Hims & Hers (HIMS.US), empresa especializada na venda de medicamentos manipulados, está registrando uma queda de aproximadamente 8% hoje após...
Futuros do café interromperam hoje sua sequência de três quedas consecutivas, recuando mais de 4%. Nos últimos dias, os preços...
