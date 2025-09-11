Commodity wrap - Oil, gold, aluminum, platinum (01.02.2022)
Oil: Goldman Sachs sees a positive outlook for the oil market, pointing to $ 100 per barrel in Q3 On the other hand, bank also admits that OPEC...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Oil: Goldman Sachs sees a positive outlook for the oil market, pointing to $ 100 per barrel in Q3 On the other hand, bank also admits that OPEC...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 testa o limite superior do canal Ações da Heidelbergcement...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 testa o limite superior do canal Ações da Heidelbergcement...
O início desta sessão está a ser marcado pelo forte desempenho das ações da EDP Renováveis (EDPR.PT) que estão...
O início desta sessão está a ser marcado pelo forte desempenho das ações da EDP Renováveis (EDPR.PT) que estão...
Tal como já seria de esperar, o Reserve Bank of Australia decidiu deixar as taxas inalteradas na reunião de hoje. O banco anunciou que irá...
Tal como já seria de esperar, o Reserve Bank of Australia decidiu deixar as taxas inalteradas na reunião de hoje. O banco anunciou que irá...
Índices europeus seguem em alta Dados do ISM sobre a indústria transformadora dos EUA para Janeiro, relatório mensal...
Índices europeus seguem em alta Dados do ISM sobre a indústria transformadora dos EUA para Janeiro, relatório mensal...
Os índices norte-americanos terminaram o dia de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 1,89%, o Dow Jones subiu 1,17%, o Nasdaq subiu 3,41% e o...
Os índices norte-americanos terminaram o dia de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 1,89%, o Dow Jones subiu 1,17%, o Nasdaq subiu 3,41% e o...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPUSD. O Banco recomenda entradas curtas considerando os seguintes...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPUSD. O Banco recomenda entradas curtas considerando os seguintes...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USDCAD. O Banco recomenda entradas curtas com os seguintes níveis: Entradas:...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USDCAD. O Banco recomenda entradas curtas com os seguintes níveis: Entradas:...
Numa altura em que os índices bolsistas começam a dar sinais de recuperação, o USD começa a corrigir ligeiramente os...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador