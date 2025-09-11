Nova tentativa de recuperação no DE30, mas sem sucesso
Os índices bolsistas europeus estão a ser negociados em baixa DE30 recua depois de ter testado a marca dos 15.600 pts A...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices bolsistas europeus estão a ser negociados em baixa DE30 recua depois de ter testado a marca dos 15.600 pts A...
Ontem a Apple apresentou os seus resultados do 4º trimestre de 2021, após o fecho da sessão de Wall Street. Apesar dos resultados terem...
Ontem a Apple apresentou os seus resultados do 4º trimestre de 2021, após o fecho da sessão de Wall Street. Apesar dos resultados terem...
Índices europeus seguem em baixa Relatório do PCE sobre a Inflação nos Estados Unidos Caterpillar deverá...
Índices europeus seguem em baixa Relatório do PCE sobre a Inflação nos Estados Unidos Caterpillar deverá...
Os índices de Wall Street terminaram ontem as negociações em baixa, com o sector tecnológico a ter um desempenho inferior...
Os índices de Wall Street terminaram ontem as negociações em baixa, com o sector tecnológico a ter um desempenho inferior...
A reunião de ontem da Fed e os comentários de Powell foram mais hawkish do que os investidores esperavam. Por essa razão, os principais...
A reunião de ontem da Fed e os comentários de Powell foram mais hawkish do que os investidores esperavam. Por essa razão, os principais...
PIB acima das expectativas, cresceu cerca de 6.9% no último trimestre de 2021 Os inventários foram responsáveis pela maior parte...
PIB acima das expectativas, cresceu cerca de 6.9% no último trimestre de 2021 Os inventários foram responsáveis pela maior parte...
OURO O preço do ouro caiu nos últimos dias devido à valorização do dólar. Analisando o gráfico de 4...
OURO O preço do ouro caiu nos últimos dias devido à valorização do dólar. Analisando o gráfico de 4...
As ações da Intel (INTC.US) caíram mais de 2,5% durante o pré-mercado apesar do facto de o maior fabricante de chips ter apresentado...
As ações da Intel (INTC.US) caíram mais de 2,5% durante o pré-mercado apesar do facto de o maior fabricante de chips ter apresentado...
O índice de referência alemão continua a ser negociado sob pressão ao longo desta semana, mas será que atual zona de...
O índice de referência alemão continua a ser negociado sob pressão ao longo desta semana, mas será que atual zona de...
Tesla apresentou ontem os seus resultados do 4º trimestre após o fecho da sessão Vendas e lucros batem novos recordes,...
Tesla apresentou ontem os seus resultados do 4º trimestre após o fecho da sessão Vendas e lucros batem novos recordes,...
A economia americana cresceu 6,9% no quarto trimestre, após uma expansão de 2,3% no trimestre anterior, ultrapassando as estimativas dos...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador