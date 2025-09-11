Última hora: USD continua a valorizar depois dos dados do PIB dos EUA
A economia americana cresceu 6,9% no quarto trimestre, após uma expansão de 2,3% no trimestre anterior, ultrapassando as estimativas dos...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O paládio continua a dar continuidade ao movimento de alta que começou na semana passada Durante a sessão de hoje o preço...
Os índices europeus tentam recuperar da queda após o desfecho da reunião da FOMC DE30 testa a resistência marcada...
A Reserva Federal deixou as taxas de juro e o programa QE inalterados ontem, mas insinuou que a primeira subida de taxas poderá acontecer já...
Índices europeus seguem em baixa Relatório do PIB dos EUA do 4º trimestre de 2021 Resultados trimestrais da Apple...
Os índices dos EUA estiveram a ser negociados em terreno positivo na primeira metade da sessão de Wall Street de ontem, mas os ganhos...
Fed deixa as taxas de juro inalteradas, QE deverá terminar em Março Índices dos EUA apagam os ganhos iniciais USD...
Conferência de imprensa do Presidente da Fed Jerome Powell pós-reunião: A Fed irá adaptar-se rapidamente às...
A Reserva Federal anunciou a sua decisão de política monetária às 19:00 horas. As taxas de juro permaneceram inalteradas como...
