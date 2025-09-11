Desfecho da reunião da FOMC: taxas de juro manêm-se inalteradas e programa QE deverá terminar em Março
A Reserva Federal anunciou a sua decisão de política monetária às 19:00 horas. As taxas de juro permaneceram inalteradas como...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A Reserva Federal anunciou a sua decisão de política monetária às 19:00 horas. As taxas de juro permaneceram inalteradas como...
A decisão da Fed não trouxe quaisquer surpresas em termos de taxas de juro. As taxas de juro mantiveram-se inalteradas nos níveis...
A decisão da Fed não trouxe quaisquer surpresas em termos de taxas de juro. As taxas de juro mantiveram-se inalteradas nos níveis...
A decisão de hoje do desfecho da reunião da FOMC está prestes a ser anunciada - 19:00. No entanto os investidores estarão atentos...
A decisão de hoje do desfecho da reunião da FOMC está prestes a ser anunciada - 19:00. No entanto os investidores estarão atentos...
O Credit Suisse emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDUSD. O Banco recomenda a colocação de uma ordem pendente no...
O Credit Suisse emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDUSD. O Banco recomenda a colocação de uma ordem pendente no...
Ganho das acções da Intel após a empresa ganhar o recurso ao processo de concurso Multas antitrust da UE no valor de...
Ganho das acções da Intel após a empresa ganhar o recurso ao processo de concurso Multas antitrust da UE no valor de...
Credit Agricoledeu uma recomendação para o par CADCHF. O banco recomenda uma posição longa com os seguintes níveis: Entrada (mercado):...
Credit Agricoledeu uma recomendação para o par CADCHF. O banco recomenda uma posição longa com os seguintes níveis: Entrada (mercado):...
Os mercados dos EUA negoceiam em alta antes da reunião da FOMC Sector tecnológico apoiado pelos ganhos optimistas...
Os mercados dos EUA negoceiam em alta antes da reunião da FOMC Sector tecnológico apoiado pelos ganhos optimistas...
O Departamento de Energia dos EUA divulgou o relatório semanal sobre as variações dos inventários petrolíferos dos EUA...
O Departamento de Energia dos EUA divulgou o relatório semanal sobre as variações dos inventários petrolíferos dos EUA...
O Banco do Canadá anunciou hoje a sua decisão em torono das políticas monetárias às 15:00h . Os decisores de política...
O Banco do Canadá anunciou hoje a sua decisão em torono das políticas monetárias às 15:00h . Os decisores de política...
EURUSD Vamos começar por analisar o principal par cambial - EURUSD, que tem vindo a ser negociado numa tendência de baixa há...
EURUSD Vamos começar por analisar o principal par cambial - EURUSD, que tem vindo a ser negociado numa tendência de baixa há...
A quota de mercado da Apple Inc na China aumentou para um novo máximo histórico no quarto trimestre, após seis anos quando o super-ciclo...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador