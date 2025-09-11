A Apple volta a liderar as vendas de smartphones na China
A quota de mercado da Apple Inc na China aumentou para um novo máximo histórico no quarto trimestre, após seis anos quando o super-ciclo...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A quota de mercado da Apple Inc na China aumentou para um novo máximo histórico no quarto trimestre, após seis anos quando o super-ciclo...
As criptomoedas estão a recuperar significativamente durante a sessão de hoje, antes do anúncio da tão aguardada reunião...
As criptomoedas estão a recuperar significativamente durante a sessão de hoje, antes do anúncio da tão aguardada reunião...
Tesla deverá apresentar os seus resultados do 4º trimestre de 2021 após o fecho da sessão norte-americana Entregas...
Tesla deverá apresentar os seus resultados do 4º trimestre de 2021 após o fecho da sessão norte-americana Entregas...
Índices europeus seguem em alta durante esta sessão DE30 aproxima-se da marca dos 15.500 pts RWE (RWE.DE) pretende construir o maior...
Índices europeus seguem em alta durante esta sessão DE30 aproxima-se da marca dos 15.500 pts RWE (RWE.DE) pretende construir o maior...
A sessão de hoje deverá revelar-se muito interessante, sobretudo para o par cambial USD/CAD. Durante a sessão de hoje teremos as decisões...
A sessão de hoje deverá revelar-se muito interessante, sobretudo para o par cambial USD/CAD. Durante a sessão de hoje teremos as decisões...
As ações da Microsoft (MSFT.US) estão a valorizar mais de 1% durante o pré-mercado depois da empresa ter apresentado resultados...
As ações da Microsoft (MSFT.US) estão a valorizar mais de 1% durante o pré-mercado depois da empresa ter apresentado resultados...
Não se espera alterações sobre as taxas de juro por parte da Fed Perspetivas de Powell crítica para os mercados Decisão...
Não se espera alterações sobre as taxas de juro por parte da Fed Perspetivas de Powell crítica para os mercados Decisão...
Índices europeus seguem em terreno positivo Desfecho da reunião da FOMC final da tarde Decisão sobre a taxa de juro do Banco...
Índices europeus seguem em terreno positivo Desfecho da reunião da FOMC final da tarde Decisão sobre a taxa de juro do Banco...
Os índices de Wall Street terminaram a sessão de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 1,22%, o Dow Jones caiu 0,19% e o Nasdaq baixou 2,29% O...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador