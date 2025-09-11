Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 26/01/2022
Os índices de Wall Street terminaram a sessão de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 1,22%, o Dow Jones caiu 0,19% e o Nasdaq baixou 2,29% O...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices de Wall Street terminaram a sessão de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 1,22%, o Dow Jones caiu 0,19% e o Nasdaq baixou 2,29% O...
Na análise em vídeo desta semana, os temas em destaque: - Mudança quase radical da Fed perante a condução das...
Na análise em vídeo desta semana, os temas em destaque: - Mudança quase radical da Fed perante a condução das...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPUSD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPUSD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes...
A MUFG emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURCAD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
A MUFG emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURCAD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDUSD. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDUSD. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes...
O índice de Confiança do Consumidor do US Conference Board apresentou uma diminuição para 113,8 em Janeiro, em relação...
O índice de Confiança do Consumidor do US Conference Board apresentou uma diminuição para 113,8 em Janeiro, em relação...
Petróleo (BRENT): O Brent recuou ligeiramente em relação aos seus recentes máximos recentes, mas a queda é relativamente...
Petróleo (BRENT): O Brent recuou ligeiramente em relação aos seus recentes máximos recentes, mas a queda é relativamente...
O otimismo do início de um novo ano não durou muito. Acontece que os investidores têm uma série de razões para se...
O otimismo do início de um novo ano não durou muito. Acontece que os investidores têm uma série de razões para...
A Microsoft (MSFT.US) precisava de um acordo como este para apoiar as suas ambições em torno do metaverse. O valor da aquição...
A Microsoft (MSFT.US) precisava de um acordo como este para apoiar as suas ambições em torno do metaverse. O valor da aquição...
Índices europeus tentam recuperar DE30 ganha novo impulso depois de testar a marca dos 15.000 pts A Siemens Healthineers...
Índices europeus tentam recuperar DE30 ganha novo impulso depois de testar a marca dos 15.000 pts A Siemens Healthineers...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador