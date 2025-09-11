Oportunidade de negociação - USD/CHF
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O dia de ontem foi bastante agitado nas principais bolsas, apesar dos índices bolsistas terem começado as negociações em queda...
Os índices de Wall Street foram ontem numa montanha-russa, após as fortes quedas no início das negociações, os índices...
Índices europeus voltam a registar perdas Índice IFO na Alemanha e índice do Conference Board...
Os índices de Wall Street voltaram a registar fortes quedas durante a sessão de ontem. No entanto, os índices conseguiram terminar...
Vemos agora que o mercado já não está apenas preocupado com a inflação e sobre os aumentos em torno das taxas de...
O início da semana está a ficar marcado pela volatilidade nos mercados, sobretudo no lado das ações e no lado das criptomoedas. À...
O índice PMI industrial dos EUA caiu para 55,00 em Janeiro de 57,7 em Dezembro, abaixo das previsões de mercado de 56,8, segundo estimativas...
Recentemente, a aversão ao risco aumentou e foi detectada em vários mercados. Os nervos do mercado têm sido alimentados pelo aumento...
Netflix (NFLX.US) teve um início humilde. A empresa começou com o aluguer de DVDs por correio em 1997, à medida que os DVDs tornavam-se...
