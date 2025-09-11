NATGAS cai 4% 📉 Estoques da EIA aumentam menos do que o esperado.
A alteração nos estoques de gás natural dos EUA, de acordo com a EIA, foi de -80 bcf contra -92 bcf esperados e -261 bcf na leitura...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Fatos: A incerteza em relação à guerra comercial e à paz na Ucrânia levou a aumentos recordes no ouro. A demanda...
Wall Street abre a sessão com quedas significativas. O US100 e o US500 recuam cerca de 1,5%. O dólar norte-americano se enfraquece, enquanto...
Patrick Harker, CEO do Federal Reserve da Filadélfia, comentou hoje sobre a inflação nos EUA e os sentimentos econômicos, apontando...
O BCE reduziu as taxas de juros em 25 pontos base, em linha com as expectativas do mercado. Aqui estão as observações da presidente...
10:30 BRT, Estados Unidos - Dados de Emprego: Média de Pedidos de Auxílio-desemprego (4 semanas): atual 224,25K; anterior 224,00K; Pedidos...
Taxa de Juros do BCE Atual: 2,65% (Previsão: 2,65%, Anterior: 2,90%) O EUR/USD reagiu positivamente após a decisão do BCE de hoje....
As ações da CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD.US) caíram 6% ontem (05.03.2025) após a previsão de lucros decepcionante...
O Banco Central Europeu está prestes a anunciar sua sexta redução neste ciclo de normalização monetária hoje,...
DE40 apaga os ganhos iniciais O setor automotivo e de aviação são os principais responsáveis pelos ganhos na Europa. Situação...
Um corte de 25 pontos-base na taxa de juros é amplamente esperado na reunião do Banco Central Europeu (BCE) hoje, com grande parte da atenção...
O euro está mais uma vez no centro das atenções dos investidores. Além dos novos relatórios sobre tarifas (impacto direto...
Suécia CPI (Y/Y) Fev P: 1,3% (estimativa 1,1%; anterior 0,9%) CPI (M/M): 0,6% (estimativa 0,5%; anterior 0,0%) CPIF (M/M): 0,9%...
Wall Street fechou o pregão de ontem em clima positivo. O índice Nasdaq registrou ganhos de quase 1,5%, enquanto o S&P 500 avançou...
Os índices dos EUA estão a caminho de fechar em alta, com o S&P 500 subindo 0,4%, o Nasdaq 100 avançando 0,5% e o Dow Jones...
A Moderna, gigante farmacêutica conhecida pelo desenvolvimento da vacina de mRNA contra a COVID-19, está passando por uma fase de transição...
As ações da CrowdStrike Holdings Inc. chegaram a despencar 12% no pregão desta quarta-feira, após a gigante da cibersegurança...
O WTI está registrando uma queda superior a 3% no dia, acumulando uma desvalorização de mais de 6% desde o início da semana....
