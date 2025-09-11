Calendário económico: Índices PMIs em destaque
Índices europeus seguem em terreno positivo Dados sobre os índices PMIs da Europa e EUA em destaque IBM deverá...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices asiáticos estiveram a ser negociados de forma mista no início desta semana. O Nikkei ganhou 0,2%, o S&P/ASX 200...
O mercado acionista e as criptomoedas sofreram fortes quedas esta semana, uma vez que a recuperação das yields nos EUA provocou uma aversão...
Esta semana foi francamente negativa para os principais índices mundiais, sobretudo para as bolsas americanas que, depois dos resultados da Netflix,...
Partilhamos recentemente as previsões da Goldman Sachs, que espera que o preço do Brent possa atingir a marca dos 100 dólares por...
Índices americanos seguem em baixa Netflix (NFLX.US) pressiona o setor tecnológico Peloton (PTON.US) tenta recuperar após...
Os dados sobre as vendas a retalho do Canadá para Novembro foram divulgados às 13:30h. O relatório revelou-se mais fraco...
Pela segunda vez este mês, o preço da Bitcoin posicionou-se abaixo da barreira psicológica dos $40.000, atingindo a marca dos $37.700...
As criptomoedas, que tal como os índices de ações são considerados activos de risco, têm estado sob forte pressão...
