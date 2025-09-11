📈Preço da platina dispara!
Os metais preciosos continuam a recuperar, ao mesmo tempo que as yields da dívida soberana americana a 10 anos continuam a cair. Os dados mais recentes...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices norte-americanos seguem em alta, enquanto que as yields recuam Os pedidos semanais de subsídio de desemprego aumentaram inesperadamente Ações...
O índice de referência alemão está a testar uma importante zona de resistência. Gráfico diário (D1) O...
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego foi de 0,286 milhões na semana que terminou a 15...
As minutas da última reunião do BCE acabaram de ser divulgada e mostrou que existem opiniões contraditórias entre os decisores...
Microsoft anunciou um acordo de $68,7 mil milhões para a aquisição da Activision-Blizzard Maior negocio de fusões...
O Banco Central da República da Turquia anunciou a sua decisão de política monetária às 11:00 da manhã. O CBRT...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 não consegue ultrapassar a marca dos 15.800 pts Thyssenkrupp...
O Banco Central da República da Turquia vai anunciar hoje a sua decisão sobre a política monetária às 11:00 horas. O...
