Gráfico do dia - EURTRY
O Banco Central da República da Turquia vai anunciar hoje a sua decisão sobre a política monetária às 11:00 horas. O...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem em alta Decisões sobre as taxas de juro por parte dos Bancos Centrais: CBRT, Norges Bank e minutas...
Os índices dos EUA voltaram a registar quedas. O S&P 500 caiu 0,97%, o Dow Jones caiu 0,96% e o Nasdaq caiu 1,15%. Russell 2000 caiu 1,60%. O...
A Nomura emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDCAD. O banco recomenda entradas com os seguintes níveis: Entrada:...
A sessão de hoje ficou marcada novamente pelo nervosismo dos índices, à medida que as yields a 10 anos nos EUA continuam a subir. Apesar...
A sensibilização do público, a luta contra a poluição e as medidas gerais pró-ambientais estão a afectar...
O preço do ouro subiu acentuadamente durante a sessão de hoje e os compradores conseguiram quebrar acima da resistência marcada pelos...
A taxa de inflação anual do Canadá aumentou para 4,8% em Dezembro de 4,7% em Novembro, em linha com as expectativas do mercado. No...
O índice RUS50 está claramente a recuperar durante a sessão de hoje, apagando quase todas as perdas de ontem e reduzindo significativamente...
RUS50 Vamos começar a análise de hoje com o índice russo RTS (RUS50), que tem vindo a registar níveis elevados de volatilidade....
