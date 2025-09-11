Oportunidade de negociação - US2000
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus recuperaram praticamente todas as perdas do início da sessão DE30 tenta posicionar-se acima da marca...
As yields da divida soberana americano a 10 anos continuam a subir e aproximam-se perto dos 1,9%. Os aumentos das yields são geralmente...
Índices europeus seguem em terreno negativo Relatório sobre a inflação do IPC no Canadá do mês de...
Os índices dos EUA caíram ontem à medida que as yields da dívida subiam. O S&P 500 caiu 1,83%, o Dow Jones caiu...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para negociar o par cambial CADJPY. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes...
Já não é notícia que as ações tecnológicas altamente valorizadas estejam a perder muito do seu prémio...
Numa carta enviada segunda-feira a funcionários dos transportes e da economia dos Estados Unidos e obtida pela NBC News, os CEOs das principais...
A sessão de hoje ficou marcada por períodos de maior volatilidade nas principais bolsas mundiais. O início da sessão europeia...
O índice russo RTS (RUS50) está hoje a registar perdas na ordem dos 6,5%, embora a certa altura as quedas tenham atingido os 7%. Desde o...
