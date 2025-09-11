Calendário económico: Dados sobre a economia Alemã e dos EUA
Índices europeus seguem em baixa Índice alemão ZEW, índice NY empire nos EUA Goldman Sachs apresenta...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus seguem em baixa Índice alemão ZEW, índice NY empire nos EUA Goldman Sachs apresenta...
O sentimento pessimista dominou a sessão de hoje da Ásia-Pacífico. O Nikkei caiu 0,3%, o S&P/ASX 200 caiu 0,1% e o Kospi caiu...
Cardano desde o início tem sido vista como "Ethereum killer" devido às suas propriedades. A moeda também conhecido pela...
Cardano desde o início tem sido vista como "Ethereum killer" devido às suas propriedades. A moeda também conhecida pela...
As ações do Credit Suisse (CSGN.CH) estão a cair mais de 2% durante a sessão de hoje, na sequência da demissão...
As ações do Credit Suisse (CSGN.CH) estão a cair mais de 2% durante a sessão de hoje, na sequência da demissão...
A Cardano tem estado em baixa há vários meses, mas tem vindo a recuperar fortemente desde a última semana e está hoje...
A Cardano tem estado em baixa há vários meses, mas tem vindo a recuperar fortemente desde a última semana e está hoje...
Ao longo da última semana assistimos a uma forte desvalorização do USD face aos principais pares cambiais, no entanto, no final da...
Ao longo da última semana assistimos a uma forte desvalorização do USD face aos principais pares cambiais, no entanto, no final da...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 ultrapassa a marca dos 15.925 pts Volkswagen vai expandir a capacidade...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 ultrapassa a marca dos 15.925 pts Volkswagen vai expandir a capacidade...
O primeiro dia de negociações desta semana está a ser marcado pelos dados divulgados sobre a economia norte-americana. Embora o PIB...
O primeiro dia de negociações desta semana está a ser marcado pelos dados divulgados sobre a economia norte-americana. Embora o PIB...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador