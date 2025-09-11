Gás Natural corrige depois da forte recuperação em alta durante a última sessão
O preço do gás natural dos EUA está a recuar durante a sessão de hoje, após o disparo durante a sessão de ontem....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os semicondutores têm estado no centro das atenções desde o início da pandemia do coronavírus. Por um lado, a pandemia...
Os índices europeus estão a ser negociados de forma mista durante o início das negociações desta manhã. Os índices...
Índices europeus seguem mistos DE30 permanece abaixoda marca dos 16.000 pts BMW atinge um novo recorde de vendas na China...
Apesar dos comentários hawkishs feitos recentemente pelos membros da Fed sobre o aumento das taxas de juro, o dólar americano tem vindo a...
Índices europeus seguem em terreno negativo Lael Brainard deverá comparecer hoje no Senado dos EUA Relatório...
Os índices de Wall Street continuaram a ganhar durante a sessão de ontem. O S&P 500 ganhou 0,28%, o Dow Jones subiu 0,11% e o Nasdaq...
O aumento dos preços tornou-se um problema real em todo o mundo. Podemos encontrar várias fontes que têm alimentado os elevados níveis...
